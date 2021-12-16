İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada halka seslenen Akşener "yurttaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini" öne sürdü.
Akşener, şunları kaydetti:
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'deki esnaf ziyaretinde, 'Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada halka seslenen Akşener "yurttaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini" öne sürdü.
Akşener, şunları kaydetti: