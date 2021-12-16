Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'deki esnaf ziyaretinde, 'Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek' dedi. 

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada halka seslenen Akşener "yurttaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini" öne sürdü. 

Akşener, şunları kaydetti:

"Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu, bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak."