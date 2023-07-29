Meral Akşener: Kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim, şimdi tekrar tehdit ediyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İYİP Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’a saldıran müezzine yönelik sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına tepki gösterdi.

Akşener, “Mil-Diyanet diye bir dernek şimdi suç duyurusunda bulundu, ‘imamı tehditten.’ Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim, güzel. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar? İpin ucu koptu. Hayatımda böyle bir şey görmedim” dedi.

Seçimlere dair de konuşan Akşener, "Biz seçimi kaybettik, Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben, ders alıp, hatalardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etme mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye'de muhalefeti şamar oğlana çeviren bir tutum var. O da şu; sürekli özeleştiri vereceksiniz. 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşması ile maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle; kaybettik, lamı cimi yok. Kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘seçmen bize neden oy vermedi' diyerek, böyle bir saygısız dille aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi; can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi, bize düşen nedir? Bu sesi daha iyi dinlemek" diye konuştu.