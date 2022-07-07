Meral Akşener kendisine 'çanta dolusu para' geldiğini söyleyen isim hakkında harekete geçti

Sabahattin Önkibar, kendi YouTube kanalında, "beşli çete"den bir müteahhidin aracı kullanarak İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çanta dolusu para gönderdiğini iddia etmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre, Akşener’in bu durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini, Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e "derhal bu çantayı iade etmesini" söylediğini iddia eden Önkibar’a Akşener suç duyurusunda bulundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e dönük Önkibar’ın iddialarının ardından partiden de açıklama geldi. Önkibar’ın ifadelerini "akıl dışı" olarak niteleyen İYİP, "Sabahattin Önkibar hakkında, kişinin şahsına ait internet sayfasında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili akıl dışı, mesnetsiz iddialarıyla ilgili "iftira" suçundan hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kaydetti.