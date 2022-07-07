'Beşli çetenin bir üyesi Akşener'e para dolu çanta gönderdi' iddiasına tepki: 'O ismi derhal açıkla'

CHP, Sabahattin Önkibar’ın “Beşli çete olarak adlandırılan müteahhitlerden birinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çanta dolu para gönderdiği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e bu çantayı iade etmesini söylediği” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan “zorunlu” açıklama şöyle:

“Sayın Sabahattin Önkibar, 07.07.2022 tarihinde kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda, partimizi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan bazı iddialarda bulunmuştur. İçerisinde hiçbir gerçek unsurun bulunmadığı videoda Sayın Önkibar, ‘Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım’ ifadesini kullanmıştır. Sayın Onkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz. Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.”