Meral Akşener İYİ Partililere saldırıyla ilgili konuştu: Hepsi bir partide yönetici

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin karavanına saldırı düzenlenen Esenyurt’ta açıklama yaptı.

Meral Akşener, yapılan saldırıya tepki gösterdiği açıklamasında failler hakkında, "Ama biliyoruz ki bugünün Türkiyesi'nde, bugünün hukukukunda kesinlikle tahkibata uğramayacaktır" dedi.

Meral Akşener şunları söyledi:

"Bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda oluşan o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede.

Biliyorum ki arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiyesi'nde, bugünün hukukukunda kesinlikle tahkibata uğramayacaktır."

İYİP karavanına saldırı

İYİP’in Esenyurt’taki üye kayıt karavanına ve karavanda görevli partililere, dün bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda İYİP'li iki kişinin yaralandığı açıklanmıştı.