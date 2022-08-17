İYİP Esenyurt İlçe Başkanı'ndan saldırı açıklaması

İYİP’in Esenyurt’taki üye kayıt karavanına ve karavanda görevli partililere bugün 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Esenyurt Kıraç mahallesinde yaşanan saldırıda, karavanda bulunan Uğur Ayrım ve Oktay Erol yaralandı.

İYİP Esenyurt İlçe Başkanı Hasan Akkuş, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Kıraç Papatya Caddesi'ndeki karavanımıza yapılan saldırı sonucu 3. bölge teşkilat başkanımız Uğur Ayrım ve mahalle başkanı Oktay Erol yaralandı. Siyaseti saldırganlık olarak bilen her türlü vandallara karşı İYİ'lik kazanacak. Hukuk kazanacak. Adalet ve demokrasi kazanacak.”

'Korkak saldırıyı kınıyoruz, takipçiyiz'

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Esenyurt’ta, İYİ Parti’mizin irtibat ve üye kayıt karavanında saha çalışması yaptıkları esnada saldırıya uğrayan sevgili Oktay Erol ve Uğur Ayrım’a geçmiş olsun diliyorum. Söyleyecek sözü, savunacak fikri olmayanların bu korkak saldırısını kınıyorum ve takipçisiyiz."