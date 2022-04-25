'Meral Akşener' iddiası: 'Aday olmayacak demek aceleci bir yaklaşım'

Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı başlığının masadan kalkmadığını öne sürdü.

Güngör, "Bunca yıldır Ankara siyasetini yakından takip eden bir gazeteci olarak, Akşener’in adaylık tartışmasının tamamen noktalandığını söylemek bana aceleci bir yaklaşım gibi geliyor" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Genel Başkan Meral Akşener’in “Ben başbakanlığa talibim” açıklamasından itibaren ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Öncelikle adaylık başlığı altındaki tüm gündemlerde Akşener tartışma dışı tutuldu. Zaten “Başbakanlığa talibim” stratejisinin hedeflerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bu durum Akşener’e, mesela Ekrem İmamoğlu üzerinden dokunuşlar yapma imkanı sağladı. Böylece Kılıçdaroğlu’na dolaylı mesajlar verdi. Oyun kurucu rolünü sürdürdü.

Kısacası, şu an adaylık tartışmasının dışında olmanın rahatlığını yaşıyor. Bu da kendisine daha geniş bir manevra alanı sağlıyor. Doğrusu önemli bir strateji.

...Ama bunca yıldır Ankara siyasetini yakından takip eden bir gazeteci olarak, Akşener’in adaylık tartışmasının tamamen noktalandığını söylemek bana aceleci bir yaklaşım gibi geliyor.

Siyaset, oyun kurucu rol üstlenip ardından işin yönetimini bir başkasına bırakarak yapılmıyor.