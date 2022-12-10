'Meral Akşener hiçbir şekilde aday olmayacak'

İYİP İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin konuştu.

"Sayın Meral Akşener ilk günden itibaren, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, eğer parti birinci parti olursa başbakan adayı olduğunu söyledi. İYİ Parti, en fazla oy alan parti konumuna gelirse aday olacak ama yapılan tüm konuşmalarda, bu cümle atlanıyor" diyen Andican, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, "Şimdi 6'lı masaya aday olarak kimin getirileceğini ve oradan nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz, Sayın Genel Başkan da, Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, bugüne kadar 6'lı masaya bir aday ismi gelmemiş. Ama şunu tekrarlamakta yarar var; Sayın Meral Akşener hiçbir şekilde kendisinin aday olmak istediği yönünde hiçbir talep getirmeyecek, bunu biliyoruz, diğerlerini bilemem" ifadesini kullandı.