'Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olabilir'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı davetinin, altılı masa içerisinde kabul görmemesinin ardından, bu durumun İYİP içerisinde rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün yayımlanan köşe yazısında, altılı masada reddedilen ismin Hüseyin Baş değil, Meral Akşener olduğunu iddia etti.

Saymaz, altılı masa toplantısının ardından görüştüğü Baş'ın BTP'nin mecliste olacağını belirterek "Altılı Masa’ya güç katmak, muhalefet bloğunu güçlendirmek adına çağrıda bulunduk. Bu çağrı olumsuz değerlendirildi anacak biz muhalefetin bileşeniyiz. Yeni bir balkon konuşması dinlememek için gereken adımları atacağız. BTP, mecliste olacak. CHP ile mi, İYİP ile mi; ama olacak" dediğini aktardı.

'İYİP, HDP oyuna muhtaç olmamak istiyor'

Altılı masadaki parti genel başkanlarının, Meral Akşener'in kendilerine danışmadan Haydar Baş'ı davet etmesini emrivaki olarak gördüklerini belirten gazeteci İsmail Saymaz, ayrıca AKP'nin anayasa değişikliği için HDP'yle görüşmesinde İYİP içerisinde gerilim yaşandığını da söyledi.

Saymaz, "Başta ifade ettiğim üzere İYİ Parti’nin BTP girişimi ve HDP ile yaşadığı gerilim, daha büyük bir krizin ayak sesleri şeklinde okunabilir. Asıl fırtına, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kopacak. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına direnç gösteriyor. Akşener, 'Kazanacak aday' derken Kılıçdaroğlu’dan başka bir adayı ima ediyor. HDP oyuna muhtaç olmamak istiyor" dedi.

'Yaşana gerilim daha büyük bir krizin habercisi'

İsmail Saymaz, İYİP'in yaşadığı son gerilimlerin daha büyük bir krizin habercisi olabileceğini, asıl sorunun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacağını öne sürdü.

Akşener'in 'kazanacak aday' açıklamasının ardından "Bu potansiyele sahip Mansur Yavaş, irade göstermiyor" diyen Saymaz, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olabileceğini iddia etti.

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Akşener aday olabilir

"Başta ifade ettiğim üzere İyi Parti’nin BTP girişimi ve HDP ile yaşadığı gerilim, daha büyük bir krizin ayak sesleri şeklinde okunabilir. Asıl fırtına, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kopacak.

İyi Parti, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına direnç gösteriyor. Akşener, “Kazanacak aday” derken Kılıçdaroğlu’dan başka bir adayı ima ediyor. HDP oyuna muhtaç olmamak istiyor.

Bu potansiyele sahip Mansur Yavaş, irade göstermiyor.

Ekrem İmamoğlu ise uzak ihtimal görünüyor.

Ne mi olur?

Kılıçdaroğlu adaylığını masaya getirdiğinde Akşener, “Ben bu talebi partimin Genel İdare Kurulu’na ve il başkanlarıma sormam gerekiyor” diyecektir. Bu mekanizmalardan “Evet” çıkması mümkün değil. Şu halde Akşener, “Başbakan olacağım” demesine karşın partisini birarada tutmak ve seçime motive etmek için cumhurbaşkanı adayı olabilir.

Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin öncülüğündeki 81 il başkanının, Akşener’in adaylığı için girişim başlatması da elini kolaylaştıracak.

Bugün değilse bile birkaç ay sonra Akşener’i, arayıp bulduğu ayakkabılarını eline almışken görebiliriz."