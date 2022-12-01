Meral Akşener Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri'ne başvuracak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceği iddiaları konuşulurken İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Beşar Esad ile görüşmek için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Akşener'in bu çerçevede, Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracağı öğrenildi.

Akşener Eylül ayında yaptığı bir konuşmada "Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan, nefsine yediremiyorsan, beceremiyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye bu sorunu çözmeye hazırım" demişti.