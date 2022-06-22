Meral Akşener 8 saat süren toplantıda hedefini açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Sekiz saat süren basına kapalı toplantıda her il başkanı bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantının en büyük gündem başlıklarını “6’lı masa, seçim güvenliği ve erken seçim ihtimali” oluşturdu.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener, 3 Temmuz’da İYİP’in ev sahipliğinde yapılacak toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Toplantıda baskın seçim ihtimaline ilişkin de konuşan Akşener, “Tüm sandıklarda resmi görevlendirmeleri tamamlayın. Olası bir baskın,erken seçim olursa sandık, görev alacak müşahitler gibi uğraşlarla vakit kaybetmeyelim. Tüm iller hazırlıklı olsun” diye konuştu.

'Başbakan olacağım'

İl başkanları toplantıda kamuoyunda da çokça tartışılan 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını gündeme getirdi. “Gönlümüzden geçen cumhurbaşkanı sizsiniz” diyerek Akşener’den adaylık beklediklerini ifade ettiler. İllerdeki saha gezilerinde bu talebin yurttaş tarafında da sıklıkla dile getirildiğini ifade eden il başkanlarına Akşener, “Başbakan olacağım” açıklamasıyla karşılık verdi.

Akşener, “Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakan olacağımı aylar öncesinden açıkladım. Cumhurbaşkanlığı’nı bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefimize odaklanın. İYİ Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkacak” ifadelerini kullandı.

Akşener’in “söylem” uyarısında da bulunduğu öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaratan ve disipline sevk edilen Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ı anımsatan Akşener, il başkanlarına “Söylemlerinizde dikkatli olun” talimatı verdi.

İlk istifa

Seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarından istifalarının istenmesi konusunda Akşener, “Partimize faydalı olacaksa yapalım” ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİP Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.