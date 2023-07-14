Menzil'de koltuk kavgasına 'eş-şeyhlik' formülü: Üç kişi ortaklaşa yönetecek

Menzil Cemaati’nin lideri Abdulbaki Erol, tedavi gördüğü hastanede öldü. Erol'un ölümüyle tarikatta boşalan 'şeyh' koltuğu için rekabet başladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erol'un ardından şeyhliğin Saki, Mübarek ve Fettah adlı üç oğlu tarafından ortaklaşa yürütüleceğini yazdı. Saymaz, “Erol, sağlığında halife atamadığı için hem Menzil hem de tarikat tarihinde ilk kez eş-şeyhli sistem kurulacak” dedi.

Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Erol'dan sonra şeyhliğin Saki, Mübarek ve Fettah adlı üç oğlu tarafından ortaklaşa yürütüleceği ifade ediliyor. Erol, sağlığında halife atamadığı için hem Menzil hem de tarikat tarihinde ilk kez eş-şeyhli sistem kurulacak.

Tarikat ritüeline göre Menzil müritleri üç kardeşten dilediklerine intisap edebilecek ve onun için rabıta edebilecek. ‘Hatme' adı verilen zikirlerde o şeyhin adı anılacak.

Üç şeyhli sistem, geçmişte hiç uygulanmadığı için Menzil'i zor zamanlar bekliyor. Menzil, bölünmenin eşiğine gelebilir."