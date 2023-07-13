Menzil şeyhinin cenazesi çakarlı ve tepe lambalı araçlarla götürüldü

Menzil Cemaati’nin lideri Abdulbaki Erol'un 74 yaşında tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde öldüğü açıklandı..

Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Türk Hava Yolları gerici tarikatın şeyhi için Adıyaman'a ek uçuş seferleri koyarken, cenazeyi Adıyaman'a götüren konvoyda yer alan çakarlı ve tepe lambalı araçlar dikkat çekti.

Konvoyun görüntülerini paylaşan gazeteci İsmail Arı, "Menzil Cemaati'nin şehyi Abbülbaki Erol'un cenazesi Adıyaman'a büyük bir konvoyla götürülüyor. Konvoyda çok sayıda çakarlı ve tepe lambalı araç var. Bu araçlar kimlere ve hangi kurumlara ait? İçişleri Bakanlığı cemaatlere çakar ve tepe lambası mı dağıtıyor? Kim bu kişiler?" ifadelerini kullandı.