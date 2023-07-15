Menzil Cemaati'nde ayrılık: 'Şeyh'in büyük oğlu yeni vakıf kuruyor'

Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından cemaat üç oğluna bölünmüştü. Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki Erol'un tarikata bağlı Semerkand Vakfı'ndan ayrıldığı, yeni vakıf, yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı iddia edildi.

Birgün'den Timur Soykan, Erol'un ölümünden sonra büyük oğlu Muhammed Saki Erol'un 'Gavs' ilan edileceğini ancak diğer iki kardeş karşı çıktığı için cemaatin üçe bölünmesi kararlaştırıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kardeşlerin geriliminde temel mesele; cemaatin milyarlarca liralık servetinin nasıl paylaşılacağı. Sonuçta onlarca şirket ve devasa mal varlığı ortada duruyor. Müritlerin ise güçlü olana yaklaşacağına şüphe yok.

Ayrılık rüzgârı bu nedenle hızla sertleşiyor. İddiaya göre Muhammed Saki Erol yeni yolunu çizdi. Cemaatin Semerkand Vakfı’ndan ayrıldığı söyleniyor. Serhendi isimli bir vakıf kuruyor. Semerkand Yayınevi ve medya organlarına karşı da yeni yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı öne sürülüyor. Pahalı kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen oğlu Yakup’u da yeni yayınevinin başına getirdiği konuşuluyor.

Şeyhin ölümünün üzerinden birkaç gün geçmeden başlayan bu güç savaşının şiddetleneceği ortada. Maddi ve manevi istismar edilen, şeyhlerinin lüks hayatını seyreden müritler ise hangi tarafta yer alacaklarını şaşırmış durumda.”