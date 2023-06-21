Menzil Cemaati istedi, mahkeme kaçak Kuran kursundaki şüpheli ölümle ilgili paylaşımları engelledi

Şanlıurfa’da Menzil Cemaati’ne bağlı kaçak Kuran kursunda 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak isimli çocuğun şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi tartışılmaya devam ederken cemaat birçok paylaşıma erişim engeli kararı aldırdı.

Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Semerkand Vakfı’nın avukatı Hakan Yavuz, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, Dakak’ın şüpheli ölümü ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlara erişimin engeli talep etti.

Mahkeme, 20 Haziran tarihinde toplam 39 paylaşıma erişimin engellenmesi getirilmesine ve bu kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine karar verdi.

Erişim engeline getirilen paylaşımlar arasında çok sayıda gazete, haber sitesi, siyasi parti, milletvekili ve gazetecilerin paylaşımları yer alıyor.