Menemen Belediyesi'nde işçilere Erdoğan tehdidi: Mitinge 4 kişi getirmezseniz işe gelmeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İzmir Menemen'de bir miting düzenleyecek. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Göksel Arsoy'un, belediye işçilerini 'Eğer dört kişi getirmeyecekseniz pazartesi işe gelmeyin' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Menemen Belediye Başkan yardımcılarının da işçileri arayarak bu kapsamda tehdit ettiği iddia edildi.

İz Gazete'den Ümit Kartal'ın haberine göre Erdoğan, bir günlük İzmir ziyareti kapsamında depremzede konutlarının teslim töreni ve toplu açılış törenine katılacak. Saat 14.00’te Bayraklı'daki deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılan Erdoğan, ardından Menemen’e geçecek. Burada belediyeyi ziyaret edecek olan Erdoğan Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting gerçekleştirecek. Erdoğan burada ayrıca Alsancak Stadı’nın da aralarında bulunduğu birçok projenin toplu açılışını gerçekleştirecek

Menemen Belediyesi sonradan AKP’Lİ

31 Mart seçimlerinde CHP’li Serdar Aksoy Menemen Belediye Başkanlığı’nı yüzde 53,29 oyla kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl, Başkan Aksoy’un yolsuzluk suçundan tutuklanması üzerine; belediye meclisinde yapılan oylamada önce CHP’li Meclis üyesi Deniz Karakurt Başkanvekili seçilmiş, AKP’nin itirazları üzerine yenilenen seçimde ise AKP’li Meclis üyesi Aydın Pehlivan Başkanvekili olmuştu. Başkan Aksoy tutuksuz yargılanmasına karar verilmesine rağmen hala görevine iade edilmedi.