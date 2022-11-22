Menderes’in son grup konuşması ortaya çıktı: Silahlarımızı alıp onları yok ederiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatı sonrası Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları arşivden çıkarıldı.

27 Mayıs öncesi son olağanüstü Meclis Grup toplantısında Başbakan Adnan Menderes'in yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Söz konusu konuşmada Menderes, Mülkiye'de öğrencilerin eylemini hedef alırken, üniversite öğrencilerinin eylemleri üzerinden kimi gazeteleri kapatma kararı verdiğini, tutuklamaların süreceğini söylüyor. Menderes'in "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" sözleri dikkat çekerken, "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadesi de oldukça dikkat çekici.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Menderes'in son grup konuşmasından notlar şöyle: