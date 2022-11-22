Menderes’in son grup konuşması ortaya çıktı: Silahlarımızı alıp onları yok ederiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatı sonrası Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları arşivden çıkarıldı.
27 Mayıs öncesi son olağanüstü Meclis Grup toplantısında Başbakan Adnan Menderes'in yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Söz konusu konuşmada Menderes, Mülkiye'de öğrencilerin eylemini hedef alırken, üniversite öğrencilerinin eylemleri üzerinden kimi gazeteleri kapatma kararı verdiğini, tutuklamaların süreceğini söylüyor. Menderes'in "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" sözleri dikkat çekerken, "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadesi de oldukça dikkat çekici.
Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Menderes'in son grup konuşmasından notlar şöyle:
- Bu sabah Mülkiye mektebinde derse girmemek suretiyle mektep avlusunda toplandılar ve bir takım şamatalar ve bağrışmalar ile bir harekete bağladılar. Polis ve zabıta kuvvetleri, İstanbul'da olduğundan daha süratli ve şiddetli tedbir aldı. Bundan sonra olacakları sürat ve ciddiyetle karşılamak icabeder. Ulus gazetesi ve Dünya gazetesi çıkan bir yalan havadis nedeniyle müddetsiz olarak kapatıldı. Hangisinde varsa hepsi kapatılacaktır.
- Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik. Üniversiteye girmek değil, temelinin altına gireceğiz. Bize vatan lazımdır, hadiselerin nereden nereye geldiğini gördük.
- Belki bu akşam belki yarın akşam hususi bir mahkeme kuracağız. Bunlar kimin nesiyle uğraşıyor. Memleketin selameti, asayişi, haysiyeti ve itibarını berhava etmek için… Biz de burada oturacağız, seyredeceğiz. Buna ihtimal verilebilir mi? Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz. Kanaatimize göre bu tertiplerin hepsi Halk Partisi Merkezi'nden sevk-u idare edilmektedir. Tahrik edilmiş talebelerimiz vardır yakalananların hepsinin cebinde Halk Partisi pankartları çıkmıştır. Hareket isyan ise Halk Partisi isyanıdır.