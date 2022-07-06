Menderes Belediye Başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alınmıştı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 31 kişi adliyeye sevk edildi.
Aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.