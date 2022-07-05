İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. Aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, dün yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu olan ihalelerin geçmiş döneme ait olduğu belirtmişti. Kayalar, "04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

Menderes Belediyesi, 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde AKP'li Bülent Soylu’nun yönetimindeydi. Belediye'yi 2019 seçimlerinde CHP kazanmıştı.