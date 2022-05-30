Memurun sakal uzatması ‘resmen’ serbest oldu: ‘Artık ceza verilmeyecek…’

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, kaleme aldığı son yazısında, memurun sakal uzatmasının resmen serbest hale geldiğini yazdı.
“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yer alan ‘sakal kesme’ zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti. Bu karara yapılan karar düzeltme talebi de reddedildi” diyen Güneri, sözlerine şöyle devam etti: “Böylece sakal kesmeyene artık ceza verilmeyecek. Karar düzeltme talebinin reddedilmesiyle birlikte, sakal resmen serbest hale gelmiş oldu.”
Yasemin Güneri’nin köşesinden ilgili bölüm şöyle: