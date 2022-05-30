Ayşenur Arslan'dan Aydın Doğan ve Ali Koç'a 'ROK' çağrısı: 'Gereği neyse yapın'

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Devlet yetkilileri, “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargâhı yaptı” dememi istedi" sözlerini hatırlatan Arslan, Kütahyalı'nın "Aydın Doğan’a göstermeye hazırım" dediği mesajların Aydın Doğan tarafından istenmesi gerektiğini söyledi.

"Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasını basitleştirerek başlık atacak olsam diyeceğim ki 'Yandaş medyaya talimat verilmiş'." diyen Arslan, "Hala mesajları muhafaza ediyormuş ki Aydın Doğan'a ve isteyen yetkililere göstermeye hazır olduğunu söyledi. Ey devletin yetkilileri, ey savcılar, hatta ey Koç Ailesi, ey Aydın Doğan. İsteyiniz o mesajları. Bir araştırılsın bakalım nereden gelmiş. Kimlere benzeri mesajlar gitmiş. Bunları bulmak gayet mümkün." ifadelerini kullandı.

Doğan, Koç ve Kütahyalı'ya çağrıda bulunan Arslan, "Haydi isteyin, haydi bakın, haydi gösterin, gereği neyse yapın. Devlet de yapsın ama siz de yapın. Aydın Doğan, Ali Koç, Rasim Ozan... Öyle kolay değil bu işler. Bunları böyle yapacaksınız, sonra o algıların üzerine suç bina edip Gezi'den bir kalkışma çıkartacaksınız ve insanları Osman Kavala ile Mücella Yapıcı'yı ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerini de 18 yıl hapis cezasına çarptıracaksınız." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 'FETÖ' tartışması yaşayan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Gezi eylemleri sırasında kendisine Koç ailesi ile ilgili mesajlar geldiğini ifade ederek "Devletin üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi’nin de bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan’a göstermeye hazırım" demişti.