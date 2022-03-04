Memurun 844, asgari ücretlinin 601 lirası iki ayda buhar oldu

Yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonu yüzde 16,45 arttı, yılbaşında maaşı 5 bin 585 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü iki ayda 4 bin 796 liraya düştü. Asgari ücretin alım gücü ise 4 bin 253 liradan 3 bin 652 liraya kadar geriledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, zamlar ve yüksek enflasyon oranları ile birlikte tüm sabit gelirlilerin alım gücü yılbaşının da gerisine düştü. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon hesabına göre, iki ayda kamu emekçisi 844 lira, emekli 581 lira, asgari ücretli 601 lira kaybetti.

TÜİK, yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonunun yüzde 16,45 arttığını açıkladı. Yılbaşında kamu emekçisi ve kamu emeklilerine geçmiş enflasyon kayıplarının yanı sıra yüzde 5 toplu sözleşme zammı, yüzde 2,5 da ek zam olmak üzere ilk 6 ay için toplam 7,5 oranında reel zam verilmişti. 2 aylık tüketici enflasyonun yüzde 16,45'e çıkmasıyla memur ve emeklinin iki ayda yüzde 8,95 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.