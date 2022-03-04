'Benzin ve motorine bu akşam yine zam geliyor' iddiası

Dün benzine 53 kuruş motorineyse 1,33 kuruş zam gelmişti.
Karar gazetesi sektör temsilcilerine dayandırdığını haberinde bu akşam yeni bir zam beklediğini, 4 Mart akşamı itibariyle benzine 69 kuruş, motorine de 84 kuruş yeni zam geleceğini yazdı.
Dün ilan edilen zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.
Litre fiyatı motorindeyse İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.