Memurlardan kira göçü: Tayin talebi üçe katlandı

Büro Memur-Sen'in verilerine göre, kamu çalışanlarının büyükşehirlerden tayin talebi önceki yıllara göre 2-3 kat arttı.

NTV'de yer alan habere göre, Sendika Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını belirterek, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

Memur göçünün en önemli nedeninin astronomik rakamlara ulaşan kiralar olduğunu vurgulayan Yazgan, “'Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor” diye konuştu.

Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarına tazminat verilmesi çağrısı yaptı. Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, “En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.