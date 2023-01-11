’Memur zammı’na grevle yanıt geliyor: ‘Kamu çalışanlarını açlığa mahkum etme operasyonu’

Aralarında Birleşik Kamu-İş’in de olduğu 7 konfederasyon, kamu emekçilerine yapılan zammın yetersizliği nedeniyle 12 Ocak’ta greve çıkacaklarını açıkladı.

Asgari ücretin yüzde 54 zamla 8 bin 500 lira olarak açıklanmasından sonra emeklileri ve kamu emekçilerini etkileyecek zam merak ediliyordu. Enflasyon verilerinin oldukça altında kalarak zam önce yüzde 25 olarak açıklandı, ardından tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 30’a yükseltildi. En düşük memur maaşı 2022’nin ikinci yarısında 9 bin 105 lirayken 2023’te 11 bin 848 olarak açıklandı.

Söz konusu zamlar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yapılıyor. TÜİK’e göre son 6 ay enflasyonu yüzde 16,48, yıllık enflasyon ise 64,27. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 181,37 olarak hesaplıyor.

Türk-İş’in 2022 Aralık ayı için yaptığı araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin yalnızca asgari gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 8.130 TL iken yoksulluk sınırı 26.485 TL.

‘2015 yılında asgari ücretin üç katı seviyesindeydi’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, konuya ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, “2015 yılında memur maaşı asgari ücretin 3 katı seviyesine denkti. Hükümet eliyle hazırlanan senaryoların TÜİK ve Memur-Sen tarafından uygulandığını gözlemliyoruz, Saray’ın kontrolünde gelişen bir ‘emek’ çevresi oluşturdular” dedi.

‘Milyonlarca kamu çalışanını açlığa mahkûm etme operasyonu’

Kamu emekçilerinin grev kararının arka planına ilişkin konuşan Balık, “Kamu emekçilerine yapılan yüzde 25+5’lik zam, hükümet ve yandaş konfederasyonla planlı bir şekilde yapılmıştır. Cumhurbaşkanı, ‘seçimden önce tekrar düşünürüz’ diyerek bu durumu kullanma potansiyelinden geri durmayacağının da sinyalini vermiştir. Bugün meclise tekrar sunmak zorunda kaldılar. Tam bir danışıklı dövüştür, milyonlarca kamu çalışanını açlığa mahkûm etme operasyonudur” ifadesini kullandı.

'12 Ocak’ta alanlarda olacağız’

Bu durumun bir sendika aracılığıyla yapılıyor olmasının da son derece kötü olduğuna işaret eden Balık, “Öncelikle bu durumun düzeltilmesi amacıyla 12 Ocak’ta 7 konfederasyonla meydanlarda olacağız. Görüştüğümüz diğer konfederasyonlar da oldu. Ancak biz anlaştığımız konfederasyonlarla 12 Ocak’ta alanlarda olacağız” diye konuştu.

'200 bin kamu çalışanını etkileyecek bir eylem olacak’

Balık, greve katılıma dair de değerlendirmede bulunurken “Bizimle birlikte hareket eden sendika ve konfederasyonlarla tüm illerde eylem hazırlığı içerisindeyiz. Grevimiz, büyük kentlerin şehir meydanlarında yoğun katılımlı mitingler şeklinde gerçekleşecek. Yurt genelinde yüzlerce sendikanın katılımıyla yaklaşık 200 bin kamu çalışanını etkileyecek bir eylem olacaktır” ifadesini kullandı.