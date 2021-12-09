'Memur ve emekliye 2022 yılı için verilen zam alınmadan eridi'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık "Hükümet zam yapmıyor rakamlara takla attırıyor" başlıklı bir açıklamada bulundu. "Memurlara 'yüzde 30-35 zam' çarpıtma ve göz boyamadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Kümülatif olarak yapılan zam aldatmacadır, mutfaktaki enflasyonun maaşlarımızı çoktan erittiğine dikkat çekiyoruz acilen insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz" denildi.

6. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in imzaladığı 2022’de yüzde 5+7, 2023’de ise yüzde 8+6 ve enflasyon farkı teklifini değerlendiren Mehmet Balık, sözleşme için "Kamu çalışanları bugüne kadar refah artışından pay alamadığı gibi enflasyona karşı ezdirilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı tamamen çarpıtmadır" diyen Mehmet Balık, memur ve memur emeklisine yapılan zammın yaşanan enflasyon artışı kadar olduğunu aktardı. Mehmet Balık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2021 yılının 2. yarısında memur ve memur emeklisine yüzde 3 zam yapıldı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında yüzde 1,25, Ekim ayında yüzde 2,39, Kasım ayında da yüzde 3,51 arttı. 5 aylık enflasyon artışı kümülatif olarak yüzde 10,47 oldu. Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3'ü geçtiği için memur ve memur emeklisi geçilen miktar kadar zam alacaktır."

'Yüzde 30-35 zam yapılmış gibi bir algı oluşturuldu'

Memur ve memur emekli maaş zamlarının kümülatif artışı içinde enflasyon farkının da dahil olduğunu belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı, Ocak ayından itibaren yüzde 30-35 zam yapılmış gibi yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Memur ve emekliye 2022 yılı için verilen zammın daha alınmadan eridiğine değinen Mehmet Balık, "Yüksek enflasyon memur ve memur emeklisinin maaşlarını erittiği için maaşlar cebimize girmeden erimiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kümülatif olarak yapılan zam aldatmacadır, mutfaktaki enflasyonun maaşlarımızı çoktan erittiğine dikkat çekiyoruz acilen insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz" dedi.