Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Mayıs ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 5 aylık maaş farkı netleşirken, kamu emekçileri ve emekli maaşlarına zam hesabı ise haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

TÜİK'e göre, yılın ilk dört ayında yüzde 31,71 enflasyon artışı yaşanırken, mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile birlikte 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64'e yükseldi. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşında yüzde 35,64 oranında zam olacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu.