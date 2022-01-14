Memur ve emekliler ek zammı bu ay alamayacak: Gerekçe şaşırtmadı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara yüzde 2,5 ek zam verileceği yönündeki açıklaması yılın ilk maaşına yansımayacak.

Dünya gazetesinden Canan Sarıkaya'nın haberine göre, kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak’ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.