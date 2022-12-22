Memur ve emekli zammı netleşiyor: İşte 2023'te beklenen zam oranı

Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla emekçi ve emeklilerin alım gücü azaldı.

Memur ve emeklilere "refah zammı" olarak lanse edilen ücret artışları hakkında detaylar belli olmaya başladı. Enflasyondaki artışın Aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşmesinin beklendiği, 2023 seçimlerine özel "ilave zam" verilmezse memur emeklileri yüzde 18,6; işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17,5 oranında bir maaş zammı gelmesi bekleniyor.

Maaş zamları kesinleşmiş olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam geleceği aktarıldı.

Kesin zam tutarı ise Ocak 2023'te, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de ocak ayında aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netleşmiş olacak.

Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6,6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Yüze 17,5 zam bekleniyor

Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17,5'e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9,8'e çıkacak.

Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18,6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17,5 oranında zam yapılacak.