Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin yeni oran

Kamu emekçisi ve emeklilere yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu.

Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşiyor. Böylece memur ve memur emeklisini zammı yüzde 18.27 olacak.

Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya çıkacak.

Öte yandan bu zamlara bir de "refah payı" eki yapılabileceği belirtilirken, bunun oranına ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor.