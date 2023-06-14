Memur-Sen'den en düşük memur maaşı talebi

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkının da maaş ve ücretlere eklenmesi gerektiği ifadelerine yer verildi.

Konfederasyondan, memur maaşlarına yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin, ilk olarak memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi geçirmesi gerektiği belirtildi.

"Meclis'teki ilk düzenleme memura verilen söz olmalıdır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, seçimler öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik" ifadesi hatırlatıldı.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilerek diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin de eş değer olarak artırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilave olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir."

3600 ek gösterge düzenlemesi

İş barışı ve ücret dengesi vurgusunun yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yıl gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine, içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da dikkate alınarak kamu işvereni gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse de kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek skala düzenlenmesini içeren bir teklifle gelmeli, liyakatin ve eğitimin önemini tartışma konusuna dönüştürmemelidir."

Açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de şunlar kaydedildi:

"Konfederasyonumuz tarafından talep edilen ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan, 'Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız' sözü gereği, birinci dereceye 3600 ek göstergenin, kira yardımının, 22 bin lira düzenlemesiyle birlikte çıkarılması ve yetkili sosyal tarafla istişare ederek temmuz ayı itibarıyla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir." (AA)