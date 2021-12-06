Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur maaşlarında düzeltme yapılması için mutabakata varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.

Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.