Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur maaşlarında düzeltme yapılması için mutabakata varıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Orhan Gökdemir
Kaya Emre Uzmay
Turgay Develi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beyoğlu KDK - Selda Kuvvet
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur maaşlarında düzeltme yapılması için mutabakata varıldığını duyurdu.
Haber Merkezi