Memur-Sen Başkanı'ndan Erdoğan'a oy çağrısı: İhanet mi edelim?

Memur-Sen Konya İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya'da bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Asla diz çökmemiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum; küçük kırgınlıklarla yanlış kararlar vermeyin" ifadelerini kullanarak AKP'ye ve Erdoğan'a oy istedi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre sendikal açıdan yıllar içinde ciddi kazanımlar elde ettiklerini savunan Yalçın, buna rağmen son yıllarda kamu çalışanları arasında gelir adaletinde bir bozulma olduğunu söyledi.

‘Cumhurbaşkanı’na ihanet mi edelim?’

“Gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz” diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak genel başkanınız olarak, bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim."