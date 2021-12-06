Memur maaşlarına zam yapıldı, oran belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan 3600 ek gösterge açıklamasında ise "3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıca ek protokolün sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde yapılacağını duyurdu.