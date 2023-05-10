Memleket Partisi'nden Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önce sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinginin iptal edildiği daha sonra kalp krizi riskine karşı kendisine dilaltı hapı verildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Katıldığı televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Sayan, "Tabii bu yaşananlar kolay değil. Özellikle Memleket Partisi’nin kurulduğu günden bu yana sürekli bu saldırılarla boğuşmak zorundayız ama seçime yaklaştığımız bu dönemde saldırıların şiddeti iyice arttı" ifadelerini kullandı.

Partisine sosyal medyada boğma operasyonları gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran Sayan, "Bir takım sahte dekontlar ve görüntüler yayımlayarak algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Konunun özel hayat üzerinden tartışmasını rasyonel bulmuyorum. Burada iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Sayın İnce’nin eşinin bindiği araba, 10 milyon dolar aldığına dair sahte dekontun tarihi de biliyorsunuz pazar günüydü. Bankalar biliyorsunuz pazar günü çalışmaz. O kadar yüksek meblağ internet üzerinden de gitmez. Bu yayınlanan görüntüler… İsrail, Alman kaynaklı olduğu da ortaya çıktı. Bu görüntüler sahte ve yalan görüntülerdir" dedi.

Sayan son olarak İnce'nin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medyada adaylıktan çekileceğine dair paylaşımların olduğunu söyleyerek, "Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek" açıklamasında bulundu.