Memleket Partisi'nden 'İnce dansı' kararı

Memleket Partisi Genel Merkezi önündeki görüntülerin ardından İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı’nın yayınlayıp tepkiler üzerine sildiği “İnce Dansı” videosunun ardından Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik imzasıyla, parti teşkilatlarına bir genelge gönderildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen dans videoları ile ilgili olarak il ve ilçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmaları kesinlikle yasaklanmış olup; bu hususta tüm örgüt yöbneticilerinin ivedilikle uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ancak gençlerin bu dansı yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu hususta gereğinin yapılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”