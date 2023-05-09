Memleket Partisi'nden bir milletvekili adayı daha istifa etti

Memleket Partisi Ankara Milletvekili adayı Çağrı Ünsal'ın ardından partiden bir milletvekili adayı daha istifa etti.

Antalya milletvekili adayı Av. Şefika Aygüneş hem adaylıktan çekildi hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aygüneş istifa açıklamasında şu ifadelerine yer verdi:

"İdealist duygular içerisinde siyasete atıldığım gün henüz 26 yaşındaydım. Gerek aile içi şiddetin önlenmesi gerekse de çocuklarımızı ilgilendiren hukuki sorunlar üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmek ve sesimi duyurabilmek amacıyla girmiş olduğum siyasette yılmadan parti içi mücadeleme devam ettim. Fakat gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım. Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünden kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kurucusu olduğum, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptığım Memleket Partisi'nden istifa etme gereği duyuyor, Antalya Milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır!"