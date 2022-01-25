Memleket Partisi'nde yeni istifalar

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Aldığı kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarını göstermişti.

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, Twitter'daki paylaşımında "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.

İki isim daha istifa etti

Mehmet Ali Çelebi'den sonra, Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı partideki görevlerinden istifa ettikleri duyurdular.

Mustafa Kemal Çiçek, istifa kararı aldığını belirterek “Genel Disiplin Kurulu üyelerimizin taktir ve oyları ile seçilerek, yürüttüğüm Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanlığı vazifemden lüzumuna binaen istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.