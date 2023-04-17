Memleket Partisi'nde il yönetimi ve 350'den fazla üye istifa etti

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde toplu istifalar geldi. Sözcü'de yer alan habere göre İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üyenin istifa ettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Ana ocağımız CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu yaşadık” ifadelerine yer verilerek, Muharrem İnce’nin, "İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim" sözünü tutmadığı belirtildi.

İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: