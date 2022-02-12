Memleket Partisi yönetimi olağanüstü toplandı, iki ismin ihracını istedi: 'Üzerinize çok kan sıçrar'

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin Genel Disiplin Kurulu üyesi olan iki ismin ihracının istendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulumuz; 11.02.2022 tarihinde olağanüstü toplanarak, Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve Sayın Tolga Erdoğan'ın kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere Parti Meclisi'nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

İhraç talebinin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Mustafa Kemal Çiçek, "Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisi'nden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istemi nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır" dedi.

'Üzerinize çok kan sıçrar'

Tolgahan Erdoğan ise, "Yok öyle yağma. 17.000 üyeye bunlar disiplinsiz demek, biz bunu şeref madalyası olarak taşırız ama biz konuşmaya başlayınca siz altından kalkabilir misiniz? Hodri meydan. 8 aydır Genel Disiplin Kurulu'na kadın tacizcilerini, hırsızı, arsızı, namussuzu, iftiracıları, ana-avrat küfredenleri yollamayıp sumen altı edeceksin şimdi GDK'yı işleteceksin. Neşter vurmaya bizden başlanacaksa eyvallah lakin üzerinize bu saatten sonra çok kan sıçrar. Alınan bu kararı daha sosyal medya hesaplarınızda paylaşmadan, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı bana iletiyorsa bence oturun MYK'nıza bir bakın, önce içinizde ki ajanları temizleyin. Sayın İnce." dedi.