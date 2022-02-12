AKP kendi oy oranını açıkladı: Fatura ve zamlardan sonra büyük düşüş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.

Partisinin oy oranının yüksek gelen faturalar ve zamlar sonrası düştüğünü söyleyen Şen, "Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum" diye konuştu.

AKP'nin kendi oy oranını 'şişirdiği' düşünüldüğünde dahi resmi ağızdan yapılan bu açıklama, hayat pahalılığının oylara yüzde 6'dan fazla düşüş olarak yansıdığı bir tablo ortaya çıktığını gösteriyor.