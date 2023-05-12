Memleket Partili il başkanı istifa edip AKP rozeti taktı

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını" öne sürdü.

Künt yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."

AKP Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.