Memişoğlu sözünden çark etti, KDK Sağlık Bakanlığı önünden seslendi: ‘Ücretsiz HPV aşısı hakkımız’

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması konusunda aşıya gerek olmadığı yönündeki bilim dışı sözlerinin ardından “ücretsiz HPV aşısı hakkımız” diyerek bakanlık önünde protesto düzenledi.

Sağlıkta piyasacılık ve gericiliğe karşı seslerini yükselten KDK üyesi kadınlar tepkilerini “Karanlığa karşı omuz omuza”, “Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın”, “Kadınların katili sermaye düzeni”, “Kadınlar size boyun eğmez”, “Kadın düşmanı patron düzeni” sloganlarıyla dile getirdiler.

Burada yapılan açıklamada KDK, kadınların yaşamını piyasanın insafına terk etmeyeceklerini duyurarak örgütlü mücadele çağrısında bulundu. Sağlık hakkının satılamayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Kadınların yaşamı şirketlerin kârından daha değerlidir’

“Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bugün burada kadınların yaşam hakkını, sağlık hakkını savunmak ve bilimsel sağlık hizmetine ücretsiz erişim hakkı için buradayız. Buradayız çünkü HPV aşısının ücretsiz ve ulusal aşı takvimin alınması yıllardır mücadele ettiğimiz bir hak olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı bugün çıkıp bu hakkı tanımak yerine ‘aşıya gerek yok’ diyebiliyor.

Buradayız çünkü kadınların yaşamını ilgilendiren bir konuda bilimin koruyucu sağlık hizmetlerinin ve toplumun ihtiyaçlarının değil piyasanın ve onların temsilcisi olan gerici zihniyetin belirleyici olmasını kabul etmiyoruz. Soruyoruz, daha dün üretileceği ve aşı programının başlatılacağı söylenen HPV aşısına bugün neden gerek yok? Burada bir tutarsızlık değil dostlar. Bilinçli bir sağlık politikası tercihi görüyoruz. Kadınların yaşamını korumak devletin yurttaşlarına karşı sorumluluğudur. Ve biliyoruz ki bunun için kaynak vardır. Bunun için bilimsel bilgi vardır. Bunun için sağlık emekçileri vardır. Eksik olan bunların bütün kadınlar için ücretsiz ve eşit biçimde hayata geçirecek toplumcu bir sağlık politikasıdır. Daha önce söyledik. Bugün bir kez daha söylüyoruz; kadınların yaşamı şirketlerin kârından daha değerlidir.

‘Kadınların çaresizliği ancak örgütlü bir güce dönüştüğünde değişebilir’

İlaç ve aşı gibi yaşamsal ürünlerin piyasadaki fiyatlara terk edilmesini istemiyoruz. Yani bugün burada yalnızca bir talebi dile getirmiyoruz. Yıllardır verdiğimiz mücadelenin kazanımlarını savunuyoruz ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz: Kadınların sağlığı üzerinden geri adım atamazsınız. Bilimi bir gün söyleyip bir gün inkâr edemezsiniz. Önce yerli üretim deyip sonra gerek yok diyemezsiniz. Kadınların yaşam hakkını bir bütçe kalemi gibi tartışamazsınız. Biz kadınlar sağlık hakkımız için beklemeyeceğiz. Ücretsiz HPV aşısı için beklemeyeceğiz. Kadınların yaşamının piyasanın insafına bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki tek tek kadınların çaresizliği ancak örgütlü bir güce dönüştüğünde değişebilir. Biz Kadın Dayanışma Komiteleri olarak kadınları yalnızca sorunlarını konuşmak için değil birlikte çözüm üretmek için mücadeleye çağırıyoruz.

Mahallelerde, iş yerlerinde, üniversitelerde, hastanelerde yaşamın olduğu her yerde kadınları yan yana gelmeye çağırıyoruz. Çünkü dayanışma bizim gücümüzdür. Örgütlülüğümüz bizim gücümüzdür ve biliyoruz hakkımız olanı birlikte mücadele ederek mutlaka alacağız. Ücretsiz HPV aşısı hakkımızdır, sağlık haktır, satılamaz. Kadınların yaşamı piyasaya terk edilemez. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

‘Bu düzen kadınların sağlığını değil, ilaç tekellerinin kârını önemsiyor’

KDK adına Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Başkanı Banu Ünver de eylemde bir konuşma yaptı. Kadınların yaşam hakkını gasp etmeye çalışanlardan hesap sormak için bir araya geldiklerini belirten Ünver konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ülkede kadınlar ve sağlık emekçileri birlikte dayanışmayla bir mücadele ördüler. Hem sokakta hem de hukuksal alanda bir mücadele ettiler ve bu mücadele HPV aşısında bir kazanımla sonuçlandı. O dönemin Sağlık Bakanlığı sözler vermek, açıklamalar yapmak durumunda kaldı. Dediler ki ‘HPV aşısı hakkını gündemimize aldık, değerlendiriyoruz ve belli yaş gruplarında aşılamaya başlayacağız’ 2022 yılında söylendi bu ve aradan 4 yıl geçti.

Bu dört yılda binlerce kadın HPV virüsü yüzünden kanser olmaya devam etti. Binlerce kadın bu virüs yüzünden kanser oldu ve yaşamını yitirdi. 2025 Haziran'ında yaklaşık bir yıl önce bugünkü Sağlık Bakanı dedi ki ‘HPV aşısını ulusal aşı programına alacağız.’ Bugün ne diyor dostlar? Diyor ki ‘Türkiye'deki HPV profili diğer ülkelerden farklı’ymış ve bazı bilim insanları diyormuş ki ‘bu aşıya gerek olmayabilir'miş Türkiye'de.

Şimdi sözler verdikleri ve binlerce kadının ölümüne neden olan bir konuda bilim dışı akıl dışı saçma sapan açıklamalarla elde ettiğimiz kazanımımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu ülkede her yıl iki binden fazla kadın HPV virüsü yüzünden kanser oluyor ve yine aynı hastalık yüzünden her yıl binin üzerinde kadın yaşamını yitiriyor.

Bilimin çare ürettiği bir hastalık yüzünden her yıl binin üzerinde kadını yitiriyoruz bu ülkede ve yine biliyoruz ki bilim bize söylüyor ki aşılama olmayan toplumlarda yüzde 80’in üzerinde kadın HPV enfeksiyonuyla hayatında en az bir kez karşılaşıyor. Peki soralım bu kadar yaygın ve basitçe önlenebilir bir hastalıktan biz neden her yıl binlerce kadını yitiriyoruz? Cevabı açık biliyoruz dostlar. Bu ülkeden bu düzen halkın sağlığını değil, kadınların sağlığını değil, patronların ilaç tekellerinin kârını önemsiyor.”

‘Bu alçaklığa izin vermeyeceğiz; piyasacı, gerici zihniyetten hesap soracağız’

Patronların kârı gözetildiği için ülkenin aşı politikasının olmadığını belirterek aşıyı üretebilecek devlet kurumlarının çoktan tasfiye edildiğini hatırlatan Ünver, iktidarın gerici dayatmalarının da bu durum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu zihniyete izin vermeyeceklerini ifade eden Ünver, bakanlığın ücretsiz aşılar için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. TKP Ankara İl Başkanı Ünver şöyle konuştu:

“Bu sağlık politikalarının piyasacı sağlık politikalarının en iyi temsilcilerinden biri AKP iktidarı ve bu ülkede sağlık alanı koruyucu sağlık için değil, halkın sağlığı için değil, tedavi edici sağlık hizmetleri üzerine örgütlenmiştir. Neden dostlar? Çünkü tedavi edici sağlık hizmetleri daha kârlı. Hastalıkları önlemek, sağlığı korumak daha ucuz, aşılama daha ucuz ama tedavi etmek daha pahalı dostlar. Dolayısıyla da hastalıkların önlenmesi değil, hastalıkların tedavi edilmesi tekeller için daha kârlı. İşte bu yüzden biz bilimin çare ürettiği bir hastalık yüzünden her yıl binin üstünde kadını yitiriyoruz bu ülkede.

Bugün iktidarın gerici ve kadın düşmanı karakteri, cinsel yola bulaştığı bilinen HPV virüsünün neden olduğu hastalıkla ilgili toplumsal bir baskı yaratabiliyor ve ücretsiz HPV aşısı için yürütülen mücadelenin önüne gerici bir set çekebileceklerini zannediyorlar. Ama yok öyle yağma; bu alçaklığa izin vermeyeceğiz ve piyasacı, gerici zihniyetten hesap soracağız. Önlenebilir basitçe aşılamayla önlenebilir bir hastalık yüzünden kaybettiğimiz binlerce kadının hesabını soracağız bu alçaklardan.

Açıkça söylüyoruz. Bugün yaptıkları sadece her şeyi paraya dökmek, her şeyi ticarete dökmek değil, halkın sağlık hakkını, aşı hakkını gasp etmektir ve açıkça suçtur. Bu suçun hesabını soracağız dostlar. Tekrar söylüyoruz HPV aşısı ücretsiz olmalıdır. Bakanlığa sesleniyoruz: Bu bilim dışı, akıl dışı, gerici tutumundan, piyasacı tutumundan acilen vazgeçmelidir bakanlık. Kazandığımız hakkımız HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı programına girmesine dair derhal adım atılmalıdır. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlıkta piyasacılığa da gericiliğe de izin vermeyeceğiz.”

Bakanlığın bu bilim dışı ve piyasacı tutumundan acilen geri adım atması, kazanılmış hakkı vererek aşıyı ulusal programa alması gerektiğini belirten Ünver, sözlerini "Sağlık haktır, satılamaz" ve "Gericiliğe ve piyasacılığa boyun eğmeyeceğiz" diyerek tamamladı.

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