Meloni AP'deki yolsuzluk için 'İtalyan işi değil' dedi

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı kişilerin, kurumun siyasi kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet aldıklarına dair yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin konuşan İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni, birçok meslektaşının bu konuyu "İtalyan işi" olarak nitelediğini ve bunun ülkesini lekelediğini savundu.

Söz konusu olayın "İtalyan işi" olmadığını kaydeden Meloni, soruşturmanın merkezindeki isimlerden AP'nin İtalyan milletvekili ve Demokratik ve İlerici Hareket mensubu Pier Antonio Panzeri'den hareketle "Olsa olsa bir parti meselesidir, bir sosyalist işidir" ifadesini kullandı.

Konunun sadece İtalyanları değil, Belçikalıları, Yunanlıları ve diğer milletlerden insanları da ilgilendirdiğini söyleyen Meloni, yolsuzluk ve kara para aklama meselesinin "İtalya'yı değil siyasi bir aileyi" ilgilendirdiğini savundu.

Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek

Ayrıca Meloni, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.

Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğine inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.

Barış için somut olarak çalışılması gerektiğini söyleyen Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz" dedi.

Zelenskiy'in de barışın olması için girişimlerin başlatılması yönünde isteği olduğunu ifade eden Meloni, "Barışın sağlanması için yapılabilecek her şey yapılmalı, kimse savaşı sevmez ve bunda hemfikiriz" dedi.