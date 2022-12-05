Afrika'yı 'aşırı radikalizm'den Meloni kurtaracakmış!

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun kapanışın konuşmasının İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni gerçekleştirdi. Meloni yaptığı açıklamada, İtalya'nın "aşırılık yanlısı radikalizme karşı koymada" ve "Avrupa Birliği ile Afrika ülkeleri arasında iş birliği ve büyümeyi teşvik etmede" söz sahibi olabileceğini dile getirdi.

Meloni, başbakanlığını yaptığı aşırı sağcı hükümetin Akdeniz'e önem verdiğini belirterek, "İtalya, bu hükümetle Akdeniz'deki rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı. Sağlıktan gıda güvenliğine ve iklim değişikliğine kadar ciddi zorlukların ancak ortak bir refah alanı yaratarak etkili bir şekilde aşılabileceğinin farkındayız" yorumunda bulundu.

Komşularının refah içinde olmadan İtalya'nın da refah içinde olmayacağını öne süren Meloni, Avrupa Birliği ile Afrika ülkeleri arasında "erdemli bir iş birliği" olması gerektiğini kaydetti.

'Göç akınını yönetemeyiz, artık idare edilemez bir boyutta'

Meloni konferansta yaptığı açıklamada, İtalya'nın Afrika pazarıyla ilgili olarak "yağmacı olmayak iş birlikçi bir duruş" benimseyeceğini ileri sürdü.

İtalya'ya 2022'nin başından bugüne kadar 94 bin göçmenin deniz üzerinden ulaştığı bilgisini veren Meloni, "İtalya olarak bir süredir söylediğimiz gibi, biz tek başımıza bu göç akınını yönetemeyiz, artık idare edilemez bir boyutta. Güney hattında Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa, acilen yasa dışı göç akınlarına karşı çok taraflı işbirliği çerçevesinde kararlı bir mücadele ortaya koymalıdır" diye konuştu.

Meloni, göç akınları ve enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik olası etkisi sebebiyle Libya'nın istikrara kavuşturulmasının, dış politikalarının ve ulusal güvenliklerinin en hassas ve öncelikli konusu olduğunu dile getirdi.

'İtalya, Akdeniz'de Avrupa'nın köprüsü olabilir'

İtalya Başbakanı Meloni, İtalya'nın coğrafi konumu, altyapısı, iş birlikçi vizyonu ve şirketlerinin katkısıyla Akdeniz ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti.

Meloni, Cezayir ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık sayesinde Rus gazına bağımlılıklarını azalttıklarını belirterek, bugün Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan'dan gelen gaz tedariklerinin de yüzde 60 seviyelerine ulaştığını sözlerine ekledi.

'Çözüm, Afrika'yı bazı Avrupalılardan kurtarmak'

Giorgia Meloni, İtalya başbakanı olmadan önce yaptığı bir konuşmada Fransa'nın Akdeniz'deki sömürgeci anlayışını eleştirmiş, Fransa'nın Afrika'yı yağmaladığını öne sürmüştü. Meloni, hafta sonu yaptığı konuşmada, Avrupa devletlerinin Afrika'yı "yağmalayıcı politikaları"ndan vazgeçerek iş birlikçi ve yapıcı bir konum almaları gerektiğini söyledi.

Meloni daha önce yaptığı konuşmada, Fransa'nın Afrika'da 'yağmacı' politikaları hakkında, "Fransa gibi 14 Afrika ülkesi için para basarak, çocukları madenlerde çalıştırarak, Nijer'de olduğu gibi hammadde çıkararak Afrika'yı sömürmeye devam edenler alçaktır. Afrika sizden kaçıyor ve çözüm Afrika'yı bazı Avrupalılardan kurtarmak" yorumunda bulunmuştu.

Fransa ve İtalya arasında göçmen gemisi krizi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, geçtiğimiz ay 20 gün boyunca Akdeniz'de yüzlerce göçmeni taşıyan gemiye ilişkin herhangi bir karar almayan İtalya'nın tavrını "insanlık dışı" olarak nitelendirmişti. İtalya göçmenlerin tamamının karaya çıkmasına izin vermemişti.

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemilerdeki göçmenleri seçerek karaya çıkmalarına izin vermiş, bu tavrı yüzünden Batılı ülkelerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Ancak sonradan Fransa'nın kabul ettiği göçmenlere karşı da Fransa hükümeti katı kurallar uygulamış, göçmenlerin iltica haklarını kısıtlamıştı. Fransa ayrıca İtalya'dan göçmen alımı anlaşmasını da askıya almıştı.