Melih Gökçek'ten tam 50 ay sonra alınabilen cip satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan ve belediye başkanlığı görevinin bitmesinin ardından eski ABB Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla geri istenen cip, Gökçek tarafından aylar sonra iade edilmişti.

50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin, 3 milyon 650 bin lira bedelle satıldığı açıklandı.

Melih Gökçek'in 50 ay boyunca geri vermediği 3 milyon 650 bin liraya satılan cip

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.''