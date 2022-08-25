Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar'a: Ağzını yüzünü dağıtırlar

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, imam Halil Konakçı'nın hedef aldığı Cem Yılmaz'a destek veren oyuncu Şahan Gökbakar'ı hedef gösterdi.

Gökçek, "İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…” dedi.

Gökbakar, söz konusu paylaşımında "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz” ifadesini kullanmıştı.