Melih Gökçek'in teslim etmediği taşınmazların listesi ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim aldığını açıklamıştı.

ABB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Melih Gökçek'in, eşinin yönetici olduğu vakfa, Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerlerin de iade edilmesi gerektiğini açıklayarak, hukuki süreç işlettiklerini duyurdu.

"Milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, vakıflara ve derneklere tahsis edilen taşınmazları içeren tablolara da yer verildi.