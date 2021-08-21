'Melih Gökçek şimdi de Ankaralının malına çöküyor'

CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşçıer, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin yeni bir skandalı paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçıer, Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, belediyenin mallarını eşi Nevin Gökçek'in onursal başkan olduğu SOS Vakfı'na düşük meblağlar ile kiralandığını hatırlatarak belediyenin tahliye edilmesi gereken deposunda Kaymakamlık ve mahkeme kararıyla işgal süresinin nasıl uzatıldığını anlattı.
Taşçıer, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Dikmen Vadisi'ndeki bir deposunun 2014'te SOS Vakfı'na 7 yıl için kiralandığını, kiralama süresinin dolması nedeniyle tahliyesinin gerektiğini ancak kaymakamlık tarafından tahliyenin ertelendiğini aktardı. Taşçıer, tahliyenin ertelenmesinin hemen akabinde Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından "tahliyenin yürütmesinin durdurulması" kararının verildiği belirtti.
Taşçıer'in paylaşımları şöyle: