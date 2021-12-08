Melih Gökçek önce 'burnunu kırmışlar' dedi, sonra özür diledi

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında bugün CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef almış, ''Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam. Soylu'nun ahımı tuttu acaba?'' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR BURNUNU KIRMIŞLAR…

NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM…



BANA,SANA YUMRUĞU ATANI SÖYLE BEN ONA SÖYLEYECEĞİMİ BİLİYORUM…



AKLIMA SÜLEYMAN SOYLU’YA “Burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” LAFIN GELDİ.



ŞİMDİ SENİN BURNUNDAN GELİNCE, SOYLU’NUN AHIMI TUTTU ACABA.



NE DERSİN ÖZER? pic.twitter.com/Aa2alwnv0e — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 8, 2021

Özgür Özel de Gökçek'in bu mesajı sonrası bir paylaşımda bulunarak ''Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. 'Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir'' ifadelerini kullandı.

Gökçek son bir paylaşım yaparak hem özür diledi, hem de saldırgan tavrını sürdürdü: