Melih Gökçek önce 'burnunu kırmışlar' dedi, sonra özür diledi

Melih Gökçek, Özel'i bugünkü TBMM kavgasın atıf yaparak 'Burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm' diyerek hedef alınca yanıt gecikmedi. Özel dört gün önce burnundan ameliyat olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında bugün CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef almış, ''Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam. Soylu'nun ahımı tuttu acaba?'' ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel de Gökçek'in bu mesajı sonrası bir paylaşımda bulunarak ''Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. 'Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir'' ifadelerini kullandı.  

Gökçek son bir paylaşım yaparak hem özür diledi, hem de saldırgan tavrını sürdürdü:

 