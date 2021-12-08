Melih Gökçek önce 'burnunu kırmışlar' dedi, sonra özür diledi

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında bugün CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef almış, ''Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam. Soylu'nun ahımı tuttu acaba?'' ifadelerini kullanmıştı.
ÖZGÜR BURNUNU KIRMIŞLAR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 8, 2021
NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM…
BANA,SANA YUMRUĞU ATANI SÖYLE BEN ONA SÖYLEYECEĞİMİ BİLİYORUM…
AKLIMA SÜLEYMAN SOYLU’YA “Burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” LAFIN GELDİ.
ŞİMDİ SENİN BURNUNDAN GELİNCE, SOYLU’NUN AHIMI TUTTU ACABA.
NE DERSİN ÖZER? pic.twitter.com/Aa2alwnv0e
Özgür Özel de Gökçek'in bu mesajı sonrası bir paylaşımda bulunarak ''Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. 'Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir'' ifadelerini kullandı.
Gökçek son bir paylaşım yaparak hem özür diledi, hem de saldırgan tavrını sürdürdü:
YA MİLLET…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 8, 2021
ÖZGÜR ÖZEL BANA ÇOK KIZMIŞ…
SAMİMİ SÖYLÜYORUM,
AMELİYAT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM.
MECLİS DE HEP ÖNE ATILIYOR, SOPA YEMİŞ ZANNETTİM…
ÖZÜR DİLERİM…
ÖZGÜR DAYAK YEMEMİŞ.
AMELİYAT OLMUŞ…
GEÇMİŞ OLSUN ÖZGÜR…
AMA HER İHTİMALE KARŞI İKAZ ETMEK İSTERİM.KAVGA DA ÖNE ÇIKMA. pic.twitter.com/Cvfyj8Xrjp